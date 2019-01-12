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MHP Samsun İl Başkanlığına atama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Abdullah Karapıçak, “Bize bir görev tevdi edildi, layıkıyla yapmaya çalışacağız” ifadesini kullandı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 23:42
MHP Samsun İl Başkanlığına atama

MHP, Samsun’da 2 Ocak tarihinde İl Başkanı Taner Tekin’i görevden almıştı.

Olayın ardından il başkanlığına eski Milletvekili Hüseyin Edis getirilmişti. Hüseyin Edis’in göreve getirilmesinden kısa bir süre bugün de genel merkez tarafından MHP Canik Belediye Başkan Aday Adayı Abdullah Karapıçak, MHP Samsun İl Başkanlığı görevine atandı. Karapıçak, Cumhur İttifakı’nın başarılı olması için çalışacaklarını söyledi. 

Kendisine verilen göreve layık olmaya çalışacağını ifade eden Abdullah Karapıçak, “MHP Canik Belediye Başkan Aday Adayıyım. Bölgemde çalışırken genel merkezimizden Teşkilatlandırmadan Sorumlu Semih Yalçın, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla beni aradığını, ‘Samsun’u toparla, 1-2 gün içerisinde listeni hazırla’ diyerek bizi görevlendirdiğini söyledi. Ben de buraya çalışmaya geldim. Eskiden de il başkanıydım. O zamandan bu zamana sadece zaman değişti. Süreçte bazı şeyler oldu ama bizim için sıkıntı yok. Her zaman görev alınmaz, verilir prensibiyle hareket ediyoruz. Bir görev tevdi edildi. Onu layıkıyla yapmaya çalışacağız. Bugün itibariyle görevime başladım” diye konuştu.

'Hüseyin Edis, ağır bir hastalık geçirdi'

Kendisinden önce göreve getirilen eski il başkanı hakkında açıklamalarda bulunan Karapıçak, “Hüseyin Edis, 1 hafta önce beni aradı. Kendisine görev verildiğini söyledi. Ben de ona ne gerekiyorsa yardımda bulunacağımı söylemiştim. Ben ona gerekli desteği vereceği söylemiştim. Bugün de böyle bir gelişme oldu. Hüseyin Bey, çok ağır bir hastalık geçirdi. Telefonlara bile bakamıyor. Görevden alınmasıyla ilgili gelişmeyi bilmiyorum. Bizim için genel başkanımızın emir ve talimatları bizim için yeterlidir. Ne görev verilirse onu yaparız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 23:42
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