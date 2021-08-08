MHP-Şahan kavgası büyüyor! Kendini 'Ben Recep İvedik değilim' diyerek savundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın felaketinde sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla gündeme gelen komedyen Şahan Gökbakar'ı eleştirdi.

Yönter, "Seviyen aynen Recep İvedik...Ligin Ceren ile Celal’deki rolünle birleşik! Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar...Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma...Güldürmeden önce utanmayı dene!" ifadelerini kullandı.

Şahan'dan cevap

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında MHP'li Yönter'e yanıt veren Gökbakar, şu ifadeleri kullandı;

"Ben utanılacak birşey yaptığımı düşünmüyorum. Siz milletvekilisiniz diye bu tarz hakaret eden cümlelerle bana konuşamazsınız. Bunu bir netleştirelim. Siz siyasiler Meclis'te hepinizin dokunulmazlığı olduğu için birbirinize sayar söversiniz. Sonra kantinde oturur çay çorba içersiniz. O sizin dünyanız, biz o dünyaya dahil değiliz. Bir kere benim adım Recep İvedik değil. Benim adım Şahan Gökbakar. Recep İvedik karakteri benim kaleme aldığım hayali bir karakter. Yaşamıyor, hayatta değil. Benzerleri vardır ama o yok. Ben yaşıyorum İzzet Bey Amcacığım. Anam babam benimle böyle konuşmuyor hayırdır inşallah!".'Seviyen Recep İvedik'miş. Kimin seviyesi Recep İvedik acaba? Seviyeden bahsedilen tweet böyle olur mu? Tweet baştan kendini imha ediyor zaten. İzzet Bey Amcacığım kafam boş filan değil, baya işlere de yatar. Oyunculuğu moyunculuğu bırakır başka işlerle de uğraşırım."