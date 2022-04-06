MHP resmen açıkladı! 'Zamlar bel büktü' diyen vekile ihraç talebi
MHP Genel Merkezi, enflasyonun TÜİK'in açıkladığı rakamdan fazla olduğunu belirtip, zamlardan şikayet eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk etti.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Katıldığı programda “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var” diyen MHP milletvekili Mustafa Baki Ersoy ile ilgili MHP’den açıklama geldi.
Açıklamada, “TEDBİRLİ olarak, Parti üyeliğinden “KESİN ÇIKARMA CEZASI” ile tecziyesi için Merkez Disiplin Kurulumuza sevk edilmiş olup, parti üyesi hakkında disiplin işlemleri başlatılmıştır” denildi.