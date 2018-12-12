MHP Osmaniye ilçe belediye başkan adayları 2019
MHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Osmaniye belediye başkan adayı son dakika açıkladı mı? MHP Düziçi belediye başkan adayı, MHP Kadirli belediye başkan adayı, MHP Bahçe belediye başkan adayı, Hasanbeyli MHP belediye başkan adayı, MHP Toprakkale belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Osmaniye ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.12 Aralık 2018 Çarşamba 18:23
MHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Osmaniye belediye başkan adayı son dakika açıkladı mı? MHP Düziçi belediye başkan adayı, MHP Kadirli belediye başkan adayı, MHP Bahçe belediye başkan adayı, Hasanbeyli MHP belediye başkan adayı, MHP Toprakkale belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Osmaniye ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Osmaniye Kadirli Belediye Başkan adayı Ömer Tarhan oldu. MHP’nin Osmaniye ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. AK Parti Osmaniye belediye başkan adayını açıklamadı.
Osmaniye belediye seçim sonuçları 2014
MHP adayı Kadir Kara % 47
AK Parti adayı Mehmet Gürbüz % 37
CHP adayı Haydar Aktürk % 9
Bahçe belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 54
MHP % 44
Düziçi belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 40
CHP % 38
MHP % 20
Hasanbeyli seçim sonuçları 2014
MHP % 48
SP % 25
AK Parti % 23
Kadirli belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 52
AK Parti % 39
CHP % 6
Sumsas belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 39
AK Parti % 33
CHP % 24
Toprakkale belediye seçim sonuçları 2014
CHP % 28
AK Parti % 26
MHP % 23
BBP % 11
2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler
AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı
CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.
MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.
BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı
24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili
CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili
HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili
MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili
İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili
MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019
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