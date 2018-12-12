0553 313 94 23

MHP Osmaniye ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Osmaniye belediye başkan adayı son dakika açıkladı mı? MHP Düziçi belediye başkan adayı, MHP Kadirli belediye başkan adayı, MHP Bahçe belediye başkan adayı, Hasanbeyli MHP belediye başkan adayı, MHP Toprakkale belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Osmaniye ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:23
MHP Osmaniye ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Osmaniye belediye başkan adayı son dakika açıkladı mı? MHP Düziçi belediye başkan adayı, MHP Kadirli belediye başkan adayı, MHP Bahçe belediye başkan adayı, Hasanbeyli MHP belediye başkan adayı, MHP Toprakkale belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Osmaniye ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Osmaniye Kadirli Belediye Başkan adayı Ömer Tarhan oldu. MHP’nin Osmaniye ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. AK Parti Osmaniye belediye başkan adayını açıklamadı.

Osmaniye belediye seçim sonuçları 2014

MHP adayı Kadir Kara % 47

AK Parti adayı Mehmet Gürbüz % 37

CHP adayı Haydar Aktürk % 9

Bahçe belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

MHP % 44

Düziçi belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 38

MHP % 20

Hasanbeyli seçim sonuçları 2014

MHP % 48

SP % 25

AK Parti % 23

Kadirli belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 52

AK Parti % 39

CHP % 6

Sumsas belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 39

AK Parti % 33

CHP % 24

Toprakkale belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 28

AK Parti % 26

MHP % 23

BBP % 11

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:23
  1. Kütahya
  2. Mersin
  3. Giresun
  4. Erzincan
  5. Çankırı
  6. Aydın
  7. Adana
  8. MHP Osmaniye ilçe belediye başkan adayları 2019
  9. mhp osmaniye belediye başkan adayları 2019
  10. MHP Düziçi belediye başkan adayı
  11. MHP Kadirli belediye başkan adayı
  12. MHP Bahçe belediye başkan adayı
  13. Hasanbeyli MHP belediye başkan adayı
  14. MHP Toprakkale belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşehir'de örnek uygulama! Esnaflar Kur'an-ı Kerim öğreniyor
    1. Akşehir'de örnek uygulama! Esnaflar..
    2. Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı..
    3. Süper Lig Hakemleri Değerlendirme..
    4. Helâl kazanca teşvik eve saadet ve..
    5. El Bab'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    6. Akhisarspor- Standard Liege maçına doğru
    7. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    8. Macaristan'da tartışmalı yasa kabul..
    9. FETÖ şüphelisi 22 jandarma görevlisi..
    10. Christian Bale: Trump'ı bozuntuya..
    11. Ses kısılmasını ciddiye almalısınız
    12. Yunanistan'ın olay yaratacak Türkiye..
    13. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    14. Davalık olduğu inşaatçının ofisine..
    15. Anti-Balaka silahlı grubunun eski..
    16. Mutfağımızdaki en büyük tehlike...
    17. Suriye sınırına tank ve fırtına obüs..
    18. Bakan Çavuşoğlu'ndan sürpriz görüşme
    19. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    20. Türkiye geneli il ilçe CHP 2019..
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!