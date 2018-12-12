MHP Osmaniye ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Osmaniye belediye başkan adayı son dakika açıkladı mı? MHP Düziçi belediye başkan adayı, MHP Kadirli belediye başkan adayı, MHP Bahçe belediye başkan adayı, Hasanbeyli MHP belediye başkan adayı, MHP Toprakkale belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Osmaniye ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Osmaniye Kadirli Belediye Başkan adayı Ömer Tarhan oldu. MHP’nin Osmaniye ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. AK Parti Osmaniye belediye başkan adayını açıklamadı.

Osmaniye belediye seçim sonuçları 2014

MHP adayı Kadir Kara % 47

AK Parti adayı Mehmet Gürbüz % 37

CHP adayı Haydar Aktürk % 9

Bahçe belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

MHP % 44

Düziçi belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 38

MHP % 20

Hasanbeyli seçim sonuçları 2014

MHP % 48

SP % 25

AK Parti % 23

Kadirli belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 52

AK Parti % 39

CHP % 6

Sumsas belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 39

AK Parti % 33

CHP % 24

Toprakkale belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 28

AK Parti % 26

MHP % 23

BBP % 11

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019