  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt isim vermeden bazı vekilleri eleştirdi

İsim vermeden birtakım milletvekillerine yüklenen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ölü uykusundan uyanmayacaksın, benim gibilerle yan yana fotoğraf vermeyeceksin, sorarlarsa bilmeze yatacaksın. Ne şeker yükselir, ne tansiyon" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 18:00:00 -
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt isim vermeden bazı vekilleri eleştirdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, isim vermeden “uslu” olarak nitelendirdiği milletvekillerini eleştirdi.

TBMM çatısı altındaki bazı milletvekillerini isim vermeden eleştiren MHP'li Cemal Enginyurt, bu isimlerin sosyal medya hesaplarını danışmanına kullandırıp herkese şirin göründüklerini ifade etti.

MHP’li Cemal Enginyurt, şunları yazdı:

Uslu olmayı başarmak için; Hiç sinirlenmeyeceksin, Sosyal medyayı danışmana kullandıracaksın, Herkese şirin görünüp, lay lay lom yapacaksın, Ölü uykusundan uyanmayacaksın, Benim gibilerle yan yana fotoğraf vermeyeceksin, Sorarlarsa bilmeze yatacaksın. Ne şeker yükselir, ne tansiyon.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı