MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt isim vermeden bazı vekilleri eleştirdi
İsim vermeden birtakım milletvekillerine yüklenen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ölü uykusundan uyanmayacaksın, benim gibilerle yan yana fotoğraf vermeyeceksin, sorarlarsa bilmeze yatacaksın. Ne şeker yükselir, ne tansiyon" ifadelerini kullandı.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, isim vermeden “uslu” olarak nitelendirdiği milletvekillerini eleştirdi.
TBMM çatısı altındaki bazı milletvekillerini isim vermeden eleştiren MHP'li Cemal Enginyurt, bu isimlerin sosyal medya hesaplarını danışmanına kullandırıp herkese şirin göründüklerini ifade etti.
MHP’li Cemal Enginyurt, şunları yazdı:
“Uslu olmayı başarmak için; Hiç sinirlenmeyeceksin, Sosyal medyayı danışmana kullandıracaksın, Herkese şirin görünüp, lay lay lom yapacaksın, Ölü uykusundan uyanmayacaksın, Benim gibilerle yan yana fotoğraf vermeyeceksin, Sorarlarsa bilmeze yatacaksın. Ne şeker yükselir, ne tansiyon.”