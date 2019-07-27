MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: CHP el altından PKK’lılara destek veriyor

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP’deki gelişmeleri yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“CHP’deki çekişmeyi Kılıçdaroğlu görmüyor!”

CHP içinde ve parti ile bağlantılı kurumlarda, Kemalist ulusalcı gruplarla mevcut yönetim arasındaki iç çekişmelerin yerel seçimler sonrasında arttığına dikkat çeken MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “CHP’de parti içi çekişme kendini gösteriyor ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu görmemeye gayret gösteriyor.” şeklinde konuştu.

“Ekrem İmamoğlu, belediye makamında bir iş yapma gayretinde değil”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu üzerinden CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Cemal Enginyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekrem İmamoğlu seçileli bir ayı aşkın zaman oldu hala Anadolu gezilerinden dönüp de belediye makamına oturup bir iş yapma gayretinde değildir. Bir gün bakıyorsunuz Muğla’da bir gün Zonguldak’ta, bir gün başka vilayettedir. Aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu’nun da her konu da sözü ve lafı var. Ülkenin devlet başkanı bunlar olmuşçasına çözüm sürecini yeniden gündeme getirmeye çalışıyorlar.”

“CHP’li Canan Kaftancıoğlu, domuz eti yemeyi ihmal etmiyor”

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ilişkin “Canan nereye koşuyor? Kaftanını giymiş, her işe maydanoz oluyor. Nerede PKK’lı varsa çıkıp savunuyor ama öte yandan da domuz etini yemeyi ihmal etmiyor.” şeklinde tepki gösteren Cemal Enginyurt, “Fransa’da öldürülen PKK’lıları anan Canan Kaftancıoğlu, savaş kazanmış gibi geziyor. Paris’te öldürülen PKK’lının adı Sakine değil Sara’dır. PKK’lı Sara’yı anarak ve onu tekrar kaşıyarak gündeme getirmeye çalışıyorlar.” dedi.

“CHP, el altından PKK’lılara destek veriyor”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki CHP’nin terör örgütü PKK’yla ilişkisine yönelik eleştirilerde bulunan Cemal Enginyurt, şöyle konuştu:

“PKK’ya karşı yapılan operasyonlara el altından karşı çıkıp PKK’lılara destek veriyorlar. CHP’de birileri bir yerlere işaret gönderiyor ve önümüzdeki günlerde bir kurultay hazırlığı yapılıyor. İnşallah orada büyük bir karışıklık çıkacak ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yol görünecek gibi gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu tedbirini almaz. Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu’na asıl işlerini yaptırmazsa sıkıntı olacaktır. İmamoğlu İstanbul’a Belediye Başkanı mı oldu, yoksa Türkiye’ye cumhurbaşkanı seçildi de bizim haberimiz mi olmadı? Her gün gezilerde, mitinglerde ve bir başka vilayettedir. İstanbul’da ‘18 günde çok iş yaptık’ diye övünenlerin bir ayda ne iş yaptıklarını ortaya koymaları gerekir. Hiçbir iş yapmadılar hala bahaneye sığınıyorlar.”

“HDP’lilere kadro açmak için CHP’liler işçi kıyımı yapıyor”

CHP’li belediyelerde devam eden işçi kıyımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yerel seçimler öncesinde HDP ile yaptıkları anlaşma gereği mevcut işçileri işten atarak yerine HDP’lileri almaya çalışıyorlar. HDP’lilere kadro açmak için işçi kıyımana gidiyorlar. Türkiye’nin birçok yerinde HDP’nin alt tabanına söz verdiler ve şimdi o sözlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ‘seçime iki ay kala işe alınanları işten çıkarıyor’ şeklinde açıklama yapıyor. Seçime iki ay kala işe alınmış olsa da bunlar insan değil mi? Bunların işe ihtiyacı yok mu? Bunların ekmek yemesi gerekmiyor mu? Neden işten çıkarıyorsunuz? Hani, işçiden, alın terinden ve ekmekten yanaydınız? Bunları işten çıkarıp ekmekleriyle oynayacağınıza bu insanlara da sahip çıksanıza. Bu insanlar fabrikaları, arabaları, hanları-hamamları olan insanlar mı? 2000 lira asgari ücretle çalışmak için belediyede işe giren insan, ekmeğe muhtaç insandır. Sen ekmeğe muhtaç insanı işinden çıkar, başkalarına yeni kapı açmaya çalış. Buna da biz tabi ‘HDP’ye verdiği sözü yerine getirme’ diyoruz. Başka bir şey denmez buna."