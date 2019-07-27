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MHP MYK Üyesi Öztürk'ten sert tepki: 30 avukatı hileyle işten çıkartırlarken neredeydiniz?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan MHP MYK Üyesi Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk, Adana Barosu tarafından haklarında başlatılacak disiplin soruşturmasına sert ifadelerle tepki göstererek, "Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yalan ve hile ile işten çıkartılan 30 avukat için tek kelime etmeyen baro, hukuksuzca işten çıkartılan çalışanların hakkını ücretsiz olarak savunan avukatlara soruşturma başlatıyor." dedi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:43
MHP MYK Üyesi Öztürk'ten sert tepki: 30 avukatı hileyle işten çıkartırlarken neredeydiniz?

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

MHP MYK Üyesi Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk, "Adana Barosu'nun haklarında disiplin soruşturması başlatacağını söyleyerek, "30 Avukat için çıkıp bir tek açıklama yapmayan Adana Barosu işçilerin haklarını ücretsiz olarak savunan avukatlara yönelik disiplin soruşturması açmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

'Hile ile sözleşmelerini feshettiler'

Avukat Uğur Öztürk, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 avukatın işten çıkartılma sürecini şöyle anlattı:

"Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ'de görevli avukat arkadaşları çağırarak, 'Biz avukat sözleşmelerini süresi henüz dolmamış olmasına rağmen yenilemek istiyoruz. Verimli arkadaşlarla çalışmaya devam edeceğiz. Birçoğunuz verimli çalışıyorsunuz ve sizlerle tekrar sözleşme yapacağız ama verimli çalışmayanlar da var. Onlarla yeniden sözleşme yapmayacağız. Bu yüzden sözleşmenizi kendiniz fesheder misiniz?' diyor. Ayrıca avukat arkadaşlarımızın alamadıkları yüklü miktarda alacakları var. 'Sözleşmenizi feshederseniz alacaklarınızı hemen ödeyeceğiz.' diyorlar. Aksi taktirde de ödeme yapmayacaklarını söylüyorlar. Onlar da inanıp sözleşmelerini gönüllü olarak feshediyorlar. Belediye sonrasında söz verdiği gibi hiçbir arkadaşla sözleşme yapmıyor. Aslında avukatları kandırmazlar ama arkadaşlarımız tenezzül etmiyor. Sonuç itibari ile burada yalan, dolan ve hile ile avukatlara karşı bir kıyım uygulanıyor."

Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Adana Barosu sadece CHP'li olmadıkları için yalanla işten çıkartılan avukatlar için tek kelime etmezken hukuksuzca işten çıkartılan çalışanların hakkını ücretsiz olarak savunan avukatlara disiplin soruşturması açacağını beyan ediyor. Onlara cevabımızı ellerinden geleni ardlarına koymasınlar diyerek ilettik."

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:43
  1. Uğur Öztürk
  2. Adana Büyükşehir Belediyesi
  3. Adana Barosu
  4. CHP

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