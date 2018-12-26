MHP Muğla belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
MHP Muğla belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkaracaklarını söylemesi üzerine üzerine gözler MHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağına çevrildi. MHP Muğla Belediye başkan adayı kim? Muğla MHP belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? MHP Muğla belediye başkan adayları son dakika haberleri...26 Aralık 2018 Çarşamba 19:34
MHP Muğla belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkaracaklarını söylemesi üzerine üzerine gözler MHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağına çevrildi. MHP Muğla Belediye başkan adayı kim? Muğla MHP belediye başkan adayları 2019 listesi belli oldu mu? MHP Muğla belediye başkan adayları son dakika haberleri...
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP’nin Hatay ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
MHP Muğla belediye başkan adayı kim?
İttifak yapan AK Parti ve MHP Muğla'da aday çıkarak. MHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı henüz açıklanmadı.
MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019
2014 Muğla yerel seçim sonuçları
CHP adayı Osman Gürün % 49
AK Parti adayı Mansur Harmandar % 28
MHP adayı Mehmet Erdoğan % 18
Bodrum 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 50
MHP % 36
AK Parti % 8
HDP % 3
Dalaman 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 32
AK Parti % 32
MHP % 32
HDP % 1
Datça 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 46
AK Parti % 35
MHP % 13
HDP % 2
Fethiye 2014 yerel seçim sonuçları
DP % 33
CHP % 28
AK parti % 27
MHP % 7
CHP Muğla belediye başkan adayları
2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler
AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı
CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.
MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.
BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı
24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili
CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili
HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili
MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili
İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili
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