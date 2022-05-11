MHP milletvekilinden yeni stat talebi

YENİ AKİT / ANKARA

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz grubunda şampiyon olan Düzce Sporu tebrik ederken şehre de modern bir stat yapılmasını istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2.grupta şampiyon olan Düzce Spor’u TBMM’deki konuşmasında tebrik eden MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Düzce için modern bir stadyum yapılmasını talep etti. Yılmaz ve MHP’nin sosyal medya hesaplarından da bu talepleri dile getirilirken, “@eczumityilmaz

: TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyon olan Düzce spor’u tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığından ekonomik ömrünü tamamlamış, 30 yaşını aşkın stadımızın yıkılarak yenisinin yapılmasını ve modern bir stada Düzce’nin de kavuşmasını talep ediyorum.” İfadeleri kullanıldı.