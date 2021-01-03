MHP Milletvekili Baki Ersoy'dan Beşiktaş maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama:

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Süper Lig'in 16. haftasında yapılan Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması sonrası çıkan olaylarla ilgili, "Benim hiç kimseye şahsi olarak müdahalem olmadı ama terbiyesizlik yapan kendileri. Bizim Beşiktaş Kulübüyle bir sıkıntımız olmaz, olamaz." dedi.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'ın "saldırıya uğradık" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Karşı grubun kendilerine küfür ettiğini ve bunun üzerine tartışma yaşandığını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran yalan söylüyor. Onlar bizim bulunduğumuz gruba doğru küfür ettiler. Biz de etmeyin dedik. Orada bir kargaşa çıktı. Benim hiç kimseye şahsi olarak müdahalem olmadı ama terbiyesizlik yapan kendileri. Bizim Beşiktaş Kulübüyle bir sıkıntımız olmaz, olamaz. Ama ortada yalan söyleyen bir yönetici var. Hakem hataları çok bariz. MHK'nin buna dikkat etmesi gerekiyor. Biz Kayserispor'un her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz."