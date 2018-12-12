MHP Manisa ilçe belediye başkan adayları 2019 Manisa belediye başkan adayı

MHP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Manisa belediye başkan adayı açıklandı mı? MHP Akhisar belediye başkan adayı, Kırkağaç MHP belediye başkan adayı, MHP Salihli belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Soma belediye başkan adayı, MHP Turgutlu belediye başkan adayı, MHP Gölmarmara belediye başkan adayı, MHP Köprübaşı belediye başkan adayı, MHP Demirci belediye başkan adayı, İşte MHP Manisa belediye başkan adayları 2019 son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi.

MHP Manisa belediye başkan adayları kim oldu?

Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali Uçak oldu. MHP Manisa belediye başkan adayı ile MHP Manisa ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

2014 Manisa yerel seçim sonuçları

MHP adayı Cengiz Ergün % 40.1

AK Parti adayı Hüseyin Tanrıverdi % 36.7

CHP adayı Özgür Özel % 18.3

Akhisar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 35

CHP % 33

MHP % 27

Demirci belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 41

CHP % 5

Gölmarmara belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 36

CHP % 29

MHP % 23

Kırkağaç belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 31

CHP % 8

Köprübaşı belediye seçim sonuçları

AK Parti % 42

CHP % 29

MHP % 27

Salihli belediye seçim sonuçları

MHP % 36

CHP % 32

AK Parti % 27

Soma belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

MHP % 28

CHP % 22

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019