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Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetine İYİ Parti, anketle cevap verdi: Oy oranımız...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısına ilişkin konuşan İYİ Partili Koray Aydın, "Şu anda anketlerde oy oranımız MHP'den yüksek. Bizi davet edecek durumda değil" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:26:00 -
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetine İYİ Parti, anketle cevap verdi: Oy oranımız...

Seçimlerde CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan partinin teşkilat başkanı Koray Aydın'a Devlet Bahçeli'nin sözlerini anımsattı.

"Oylarımız MHP'den yüksek"

Oy oranlarının MHP'den yüksek olduğunu öne süren Aydın, "Bizi davet edecek durumda değil. Kendinden şu anda oy olarak yüksek görünen bir partiye 'gel buraya' diyemezsin" dedi.

İddialarına devam eden Koray Aydın, "Devlet Bey o açıklamayı yaptıktan bugüne kadar bize internet üzerinden 3 bin 800 üye geldi. MHP içinde olup kızanlardan ayrılanlar olduğunu düşünüyorum." dedi.

İYİ Parti seçmenleri bazında araştırma yaptıklarını söyleyen Aydın, "Partiye oy verenlerin yüzde 93.5'i 'Ne olursa olsun yine İYİ Parti'ye oy veririm' diyor. Bu, şu anda en yüksek oran. Büyük partiler içinde en yüksek oran. Müthiş bir aidiyet duygusu oluştu" diye konuştu.

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Yorumlar

vejo

yav arkadaş bende bunu anlamıyorum milliyetciyim diyorsun hd p ile ittifak yapıyorsun bana biraz anlatin bu nasıl iştir arkadaş milliyetçi adam pkk kılar beraber tayyip erdoğan düşürmeye çalışıyorlar erdoğan demekki pkk dan dahami tehlikeli az ne yaparsanız yapın e rdogani deviremezsiniz halk recep tayyip erdogan in arkasında bu böyle biline cakma milliyetçiler sizi
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Veli

Bu kadin kendini Bugday ambarinda saniyor galiba
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