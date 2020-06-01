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MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert erken seçim cevabı: O tarihte yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert cevap verdi. Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 20:46:00 -
MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert erken seçim cevabı: O tarihte yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde yaşanan erken seçim tartışmalarına sert cevap verdi.

Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır." dedi.

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