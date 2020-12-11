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Siyaset MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP’nin kapısına kilit vurulmalıdır!
Siyaset

MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP’nin kapısına kilit vurulmalıdır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:24:00 - 2020-12-11 19:33:24
MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP’nin kapısına kilit vurulmalıdır!

Devlet Bahçeli Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır." dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamarı:

Terörist Demirtaş davasının bu kadar sürmesinin, mesela 16 Mart 2021’e ertelenmesinin makul bir nedeni var mıdır? Suç ve suçluyla gecikmeksizin mücadele edilmelidir. 2021 yılında terörle ilgili tüm davalar sonuçlanmalı, Türkiye bu bahsi hukuken kapatmalıdır.

Terörist Demirtaş veya Sorosçu Kavala 

Cezaevinde tutuklu bulunan bir teröristten demokrasi abidesi çıkarma çabalarına bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri geldiğimiz bu aşamada bir son vermelidir. Kim olursa olsun, muhatap şahısların hakkında Türk adaletinin vereceği her karara saygı duymak da temel ilkemizdir.

Zillet ittifakının istismar kozları elinden alınmalıdır. Uzayıp giden davalar süratle karara bağlanmalıdır. Terörist Demirtaş veya Sorosçu Kavala hakkında karar oluşmalı, hukuken suçlu olup olmadıkları da teyit ve tescil edilmelidir. Yargı reformunun önceliği bu olmalıdır.

"2021 reform yılı olacaktır"

Anlaşıldığı üzere, 2021 reform yılı olacaktır. Bizim de arayış ve özlemimiz budur. Hukuktan ekonomiye, daha doğrusu hayatın her alanında 2023 vizyonuna muvafık ve müzahir bir reform seferberliğine sonuna kadar destek olacağımızın güvence ve sözünü açık çek olarak veriyoruz.

HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu demokrasinin ardına saklanarak, özgürlük ve insan hakları sığınığına yuvalanarak Türkiye’ye meydan okumaktadır. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır.

"HDP’nin kapısına kilit vurulmalıdır"

Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır."

Ayrıntılar geliyor..

 

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