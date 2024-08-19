MHP lideri Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç ile bir araya geldi.
Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.
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