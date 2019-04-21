MHP lideri Devlet Bahçeli, "Atatürk’ün partisinin Türk düşmanlarının ana karargahı haline gelmesi vahim bir senaryonun varlığına çok net bir işarettir" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Atatürk’ün partisinin Türk düşmanlarının ana karargahı haline gelmesi vahim bir senaryonun varlığına çok net bir işarettir" dedi.21 Nisan 2019 Pazar 11:42
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Atatürk’ün partisinin Türk düşmanlarının ana karargahı haline gelmesi vahim bir senaryonun varlığına çok net bir işarettir" dedi.
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