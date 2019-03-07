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MHP Lideri Bahçeli’nin seçim takvimi belli oldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik miting ve toplantı takvimi belli oldu.

07 Mart 2019 Perşembe 15:01
MHP Lideri Bahçeli’nin seçim takvimi belli oldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik miting ve toplantı takvimi belli oldu.

 

31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezince düzenlenecek olan ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin katılacağı programlar belirlendi. Bu kapsamda Bahçeli 10-19 Mart tarihlerinde birçok toplantı ve etkinliğe katılacak. Takvimin detayları şu şekilde:

 

"10 Mart Pazar Söğüt açık hava toplantısı - Eskişehir

 

11 Mart Pazartesi Etimesgut Seçim Ofisi açılışı - Ankara

 

12 Mart Salı Yozgat ile Kırıkkale açık hava toplantısı

 

13 Mart Çarşamba Kastamonu ile Çankırı açık hava toplantısı

 

14 Mart Perşembe Bartın ile Zonguldak açık hava toplantısı

 

15 Mart Cuma Nevşehir ile Aksaray açık hava toplantısı

 

16 Mart Cumartesi Manisa açık hava toplantısı

 

17 Mart Pazar İzmir Cumhur İttifakı açık hava toplantısı"

 

Bahçeli, 19 Mart Salı günü ise Nazlı Çelik ile Star Tv canlı yayınında seçim özel programına katılacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:01
  1. Bartın
  2. Kırıkkale
  3. Aksaray
  4. Zonguldak
  5. Yozgat
  6. Nevşehir
  7. Manisa
  8. Kastamonu
  9. İzmir
  10. Eskişehir
  11. Çankırı
  12. Ankara
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