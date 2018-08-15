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MHP lideri Bahçeli'den 10 maddelik dolar önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı krizle ilgili hükümete 10 maddelik öneride bulundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:53
MHP lideri Bahçeli'den 10 maddelik dolar önerisi

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

HÜKÜMETE 10 MADDELİK ÖNERİ

Türkiye'ye yönelik tavrı yüzünden ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştiren Bahçeli, hükümete 10 maddelik öneride bulundu.

İşte ekonomist kimliği ile tanınan Bahçeli'nin 10 maddelik önerisi;

- Tasarruf tedbirleri alınmalı

- Arz artırılmalı

- Merkez Bankanı zorunlu müdahalelerde gecikmemeli

- Döviz cinsinden yapılan ödemeler yeniden yapılandırılmalı

- Cari açıklama mücadele edilmeli

- İflasların önüne geçilmeli

- Üretim artırılmalı

- Ekonomik seferberlik ilan edilmeli

- Küresel itttifak ve ilişki ağları yeniden değerlendirilmeli

- Yerli ve milli ürünlerin üretilmesine öncelik verilmeli

Bahçeli'nin açıklamalarından bir kesit;

"Ticaret savaşının fitilini tutuşturarak küresel savaşı tetiklemişlerdir. Kanada, Meksika, AB ülkeleriyle anlaşmazlığa düşmüştür. Çin ile rekabet içine girmiştir. Beyaz Saray'a çöreklenen akılsız yönetim zihniyeti Çin'e ek vergi uygulamayı tercih etmiştir. Kuzey Kore devlet başkanı bile daha gerçekçidir. Trump'ı en başta ABD halkı sorgulamalıdır. Bu gidişle ABD okyanusun karşısındaki düşman kampı olarak sivrilecektir.

"KURLA KURULMADIK"

ABD'nin Türkiye hazımsızlığı ileri boyuttadır. İstiyorlar ki ağızlarına bakalım, karşılarında el pençe divan duralım. ABD, Türk milletini ya tanımıyor, ya tanımak istemiyor. Hiçbir güce tamah edemeyiz, hiçbir tehdide tamam demeyiz. Türk milleti zulme ortak olmaz, zalime gözyummaz. Ekonomik darbecilere, faiz lobilerine sonu cefa da sefa da olsa eyvallah etmez. Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz.

Türkiye'de at koşturmayı, ekonomik çakalların serbest dolaşımını arzuluyorlar. Başaramayacaklar, Türk milletini yenemeyecekler, bu savaşı muzaffer yenemeyecekler. 1915'te Çanakkale'yi geçemediler, 2018'de Ankara'yı geçemeyecekler. Biz kuru ekmek, kuru soğanla da yaşamasını biliriz, yeter ki bağımsız yaşayalım. Başka Türkiye yoktur.

"EDERİ 1 DOLAR EDEN HAİNLERİN..."

Ederi 1 dolar eden hainlerin havaya uçması, düşmanlıktır, düşmana da ne yapılacağı bellidir. Kim ekonomik tribülanstan el ovuşturuyorsa sütünde leke vardır. Doları yükselterek kaldıkları yerden devam için çırpınıyorlar. 15 Temmuz'da atılan bombalarla, pimi çekilen döviz bombası aynı yerde imal edilmiştir.

Türk milleti bu oyunu da bozmaya muktedirdir. Bu bağımlılığı sorgulamanın tam vaktidir. Türkiye yeni bir ekonomik modeli tartışmalıdır. Yabancı sermaye gelsin ancak getirdiğinden fazla götürmesine izin veremeyiz. Biz akıl sağlığı tartışmalı bir siyasetçinin mesajlarına mı, milletin yüksek erdem ve enerjisine mi dikkat edeceğiz?

"GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR"

Siyasetten ekonomiye, üniversitelerden bürokrasiye kadar herkes mesuldür. Sele kapılmış saman çöpü gibi sürüklenemeyiz. Hayranlık duyduğumuz tarihimiz vardır. Biz Türkiyeyiz, hep birlikte Türk milletiyiz. 1944'ten beri hegamonya kurmuş dolardan büyüğüz. Dövizle önümüzün kesilmesini düşünmek sefil bir çılgınlıktır.

Döviz çıktıkça sevinen satılmışlar bellidir. Gün birlik olma günüdür, dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Hükümetin, STK'nın, ekonomik aktörlerin dövizdeki ataklara mukavemeti tekdire şayandır. Dövizdeki tırmanışa siyasi ve ekonomik tedbirler devreye alınmaktadır, bundan memnuniyet duyuyoruz. Ek mali yükümlülükleri samimiyetle desteklediğimizi ilan ediyorum."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:53
  1. Ankara
  2. Çanakkale
  3. Kanada
  4. Devlet Bahçeli
  5. Beyaz Saray

YORUM YAZ

  • KayamanKayaman32 dk önce
    Yan gelip yatanlarin hucum ettigi dolar ile gecimini saglayanlari (dolayli tefeciler) tesbit edip gereken vergileri verdirmeli, Altin veya Tl ile vadeli-vadesiz hesap acma mecburiyeti getirilmeli.ABD den alinan mecburi mallari baska ulkelerden temin etmeli. Lux tuketim mallarina %200-300 vergi getilip alim gucu kuvvetli olanlara kur cezasini onlara yuklemeli. ABD veya Israil mallarini raflardan kaldirmali, eldeki stoklar bitene kadar musade edilip ikinci bir ihracata musade edilmemeli. Sozde kalitelidiye halkin hucum ettigi mallari Turkiyede imal edip ABD den ucuza satip rakebet ortamini yasatmali. Turk ihracatcilarina bu sekilde ticaret yapmali icin gerekli yardimlari yapmalari.
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