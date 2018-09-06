MHP Lideri Bahçeli yeni vakıf kurdu

Vakıflar Genel Müdürlüğü, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vakfına onayı verdi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ile Osmaniye Vakfı'nın kuruluşu tamamlandı.



Birgün'ün haberine göre, vakfın amacı; Osmaniye İli ve İlçeleriyle, Osmaniyelilerin ekonomik, kültürel, sağlık, sosyal, eğitim, öğretim, turizm ve tanıtma, kalkınma, spor ve diğer sorun ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak olarak açıklanırken, mal varlığı olarak ise 60 bin TL bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Osmaniye Vakfı'nın kapatılması durumunda kalan mal varlığının Devlet Bahçeli Vakfı'na devredileceği ifade edildi.