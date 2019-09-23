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MHP Lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:49
MHP Lideri Bahçeli taburcu oldu

Soğuk algınlığı ve ateş neticesinde sabah saatlerinde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu oldu.

Devlet Bahçeli taburcu olmadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneye gelip bizzat durumla ilgilendi. Koca yaptığı açıklamada "Sayın Bahçeli'nin durumunun gayet iyi olduğu ve rutin bir kontrol neticesinde hastaneye geldiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Yürüyerek hastaneden çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli hastaneden yürüyerek çıktı ve basın mensuplarına el sallayarak teşekkür etti. Daha sonra makam aracına binen Bahçeli kendi evine geçti.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:49
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