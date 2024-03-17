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Gündem MHP Lideri Bahçeli kurultay öncesi omzunu burktu!
Gündem

MHP Lideri Bahçeli kurultay öncesi omzunu burktu!

Yeniakit Publisher
2024-03-17 11:16:00 -
MHP Lideri Bahçeli kurultay öncesi omzunu burktu!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14. Olağan Büyük Kurultayı öncesi omzunu burktu.

MHP'nin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurultay öncesi ters bir harekete bağlı olarak omzunu burktu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun."

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