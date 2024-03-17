MHP Lideri Bahçeli kurultay öncesi omzunu burktu!

MHP'nin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurultay öncesi ters bir harekete bağlı olarak omzunu burktu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun."

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