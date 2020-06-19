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Siyaset

MHP kurultayı ne zaman yapılacak?

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den son dakika kurultay tarihi açıklaması geldi. MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye'mizin müşkülatlı günlerinde iktidar hesabı yapmak ahlaksızlık ve kundakçılıktır." dedi. Bahçeli, MHP”nin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın tarihini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:00:00 - 2020-06-19 16:00:42
MHP kurultayı ne zaman yapılacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiyemizin müşkülatı günlerinde iktidar hesabı yapmak ahlaksızlık ve kundakçılıktır." diyen Bahçeli, "Salgının korkunç seviyelere ulaşıp ülkemizi dar boğaza sürüklemesini içten içe dileyen haya ve hamiyet yoksunlarına kaygı verici düzeylerde tesadüf edilmiştir." ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlandı." diye konuştu.

 

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