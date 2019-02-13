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MHP Kastamonu İl Başkanı Aydın:

Düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "31 Mart akşamı biz Kastamonu İnsanının gönlüne gireceğiz üç hilali de nakşedeceğiz" dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
MHP Kastamonu İl Başkanı Aydın:

Düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "31 Mart akşamı biz Kastamonu İnsanının gönlüne gireceğiz üç hilali de nakşedeceğiz" dedi.



MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri yan tarafında bulunan açık alanda basın toplantısı gerçekleştirerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen açık hava basın toplantısına MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin, partililer katıldı. Toplantıda söz alan Başkan Aydın, Adana’daki üniversiteye Alparslan Türkeş isminin verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.



31 Mart akşamı Kastamonu insanının gönlüne üç hilali nakşedeceklerini söyleyen Aydın,“Biz Kastamonu Halkının gönlüne nakşediyoruz üç hilali. Varsın onlar arabaların üzerinde kalsın. Anlatabildim mi ne demek istediğimi. Biz Kastamonu insanının gönlünden nakşediyoruz üç hilali. Biz Kastamonu insanının gönlünde kalalım. O bizim için en büyük bahtiyardır. 31 Mart akşamı biz Kastamonu insanının gönlüne gireceğiz üç hilali de nakşedeceğiz. Beyefendinin resimleri de araçlarda varsın kalsın. Kastamonu Caddeleri onun olsun. Ama Kastamonu Halkı, Kastamonu insanı bizim olsun” dedi.


Toplantı basın açıklamasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
  1. doğa

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