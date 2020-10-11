  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MHP İzmir İl Başkanlığına Veysel Şahin, yeniden seçildi
Aktüel

MHP İzmir İl Başkanlığına Veysel Şahin, yeniden seçildi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:01:23 -
MHP İzmir İl Başkanlığına Veysel Şahin, yeniden seçildi

İZMİR (AA) - MHP İzmir İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde Veysel Şahin, güven tazeledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak Tarihi Havagazı Fabrikası bahçesinde düzenlenen kongrede, divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, yaptığı konuşmada, son dönemde çıkan orman yangınlarına dikkati çekti.

Çevreciliğin milliyetçilik olduğunu kaydeden Kalyoncu, şöyle konuştu:

"İlk başta vatandaşlarımız bunu tesadüf olarak düşünebilir ama yangınları PKK'nın üstlendiği ortaya çıktı. HDP ve ortakları, milli menfaatler söz konusu olduğunda ağaca, hayvana çok hassasiyet gösteriyorlar ve çevreyi bir araç olarak kullanıp istismar ediyorlar. İzmir'de de bu arkadaşlardan var. Belediye Başkanı açıklama yaparken yangının söndürülmesi ile ilgili konuşuyor ama PKK'yı lanetlemiyor."

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, konuşmasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına değindi. Mücadele eden kahraman askerleri selamladığını belirten Osmanağaoğlu, "Türk ordusunun cesareti, Türk milletinin gücü, Allah'ın izni ile bayrağımızı Karabağ'da yeniden dalgalandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Tek liste halinde yapılan seçimde Veysel Şahin yeniden başkanlığa seçildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı
Dünya

Ateşkese uymayan Ermenistan 3 şehre saldırdı! Rusya'dan skandal çağrı

Ateşkese rağmen, Ermenistan Azerbaycan'ın Gence, Berde ve Mingeçevir şehirlerinde sivilleri hedef aldı.
İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti
Dünya

İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: S-300'ler imha etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'dan Azerbaycan'daki Mingeçevir kentini hedef alan bir Scud füzesinin fırlatıl..
Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak
Gündem

Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kırgızistan'dan sonraki hedefin Endonezya olduğunu açıkladı. Abdullah Çiftçi, 'Endonezya fena karışacak' dedi...
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay