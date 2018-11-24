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MHP İstanbul Ankara ve İzmir’den belediye başkan adayı çıkaracak mı?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den son dakika İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan aday açıklaması geldi. MHP ile AK Parti yerel seçim 2019 için Cumhur İttifakı’nın devamına karar verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli yerel seçim belediye başkan adayları için son dakika açıklamasında bulundu. MHP İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkaracak mı?

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:49
MHP İstanbul Ankara ve İzmir’den belediye başkan adayı çıkaracak mı?

MHP ile AK Parti yerel seçim 2019 için Cumhur İttifakı’nın devamına karar verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli yerel seçim belediye başkan adayları için son dakika açıklamasında bulundu. MHP İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkaracak mı?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya’daki Belediye Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Bahçeli, MHP’nin yerel seçim 2019’da İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday göstermeyeceklerine son dakika olarak duyurdu. İşte Bahçeli’nin yerel seçimlerine ilişkin konuşması: “ 31 Mart 2019'a Cumhur İttifak'ı damga vursun istiyoruz demiştim. İstanbul'dan aday göstermeyebilirz demiştim ama sonrasında yanlış değerlendirmeler yapıldı. Amacımız ya anlaşılmadı ya da anlaşılmak istenmedik. Cumhur İttifakı'na hiç taktiksel bakmadık. Samimi ve dürüst davrandık, muhataplarımızdan bunu bekledik. İstanbul'un dışındaki her seçim bölgesinde diğer siyasi partiler gibi adaylarımız olacaktır dedim. Cumhur İttifakı'nı zedeleyen açıklamalar yereldeki ittifak çalışmalarını zarara uğrattı. Yerelde ittifak çalışmaları soğumaya alındı. Ortamın müsait olduğunu gören zillet ittifakının paydaşları saklandığı inlerden çıkmışlardır. CHP- İP arasındaki görüşmeler seriye bağlanmıştır. Terörle mücadelenin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde seyirci kalmayacağız. Önce ülkem ve milletim sonra partim demiyor muyuz? Biz Türkiye üzerinde oyun oynanmasına izin vermeyeceğiz. 3 büyükşehirde aday göstermeyeceğiz."

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:49
  1. Antalya
  2. MHP İstanbul Ankara ve İzmir’den belediye başkan adayı çıkaracak mı?

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