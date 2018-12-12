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MHP Isparta ilçe belediye başkan adayları yerel seçim 2019

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. AK Parti ile ittifak yapan MHP Isparta ilçe belediye başkan adayları kim oldu? MHP Aksu belediye başkan adayı kim oldu? MHP Atabey belediye başkan adayı, Eğirdir MHP belediye başkan adayı, MHP Gönen belediye başkan adayı kim oldu? MHP Serinkent belediye başkan adayı 2019.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:13
MHP Isparta ilçe belediye başkan adayları yerel seçim 2019

2019 MHP Isparta belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? MHP Isparta belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı? merak ediliyor. MHP 2019 yerel seçimler için adaylarını belirlemeye devam ediyor. AK Parti ile ittifak yapan MHP Isparta ilçe belediye başkan adayları kim oldu? MHP Aksu belediye başkan adayı kim oldu? MHP Atabey belediye başkan adayı, Eğirdir MHP belediye başkan adayı, MHP Gönen belediye başkan adayı kim oldu? MHP Serinkent belediye başkan adayı 2019.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. 

MHP Isparta belediye başkan adayları kim oldu?

MHP'nin Isparta Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın olurken, Isparta Eğirdir Sarıidris belde belediye başkan adayı Ramazan Pala, MHP Isparta Merkez Kuleönü belde belediye başkan adayı Sezayi Çakır, MHP Isparta Merkez Savköy belde belediye başkan adayı Mustafa Avşır, Isparta Şarkikaraağaç belediye başkan adayı Sefa Arıkan, MHP Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar belde belediye başkan adayı Halil Toprak, MHP Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar belde beediye başkan adayı Memiş Kaynak, MHP Isparta Yalvaç belediye başkan adayı Halil  Tütüncü oldu.

2014 Isparta yerel seçim sonuçları 

MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın % 44.5

AK Parti adayı Nuri Uzaktaş % 39.9

CHP adayı Mehmet Lütfü Çakmakçı % 10

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:13
  1. Kütahya
  2. Mersin
  3. Isparta
  4. Giresun
  5. Erzincan
  6. Çankırı
  7. Aydın
  8. Adana
  9. mhp ısparta belediye başkan adayları 2019
  10. mhp ısparta ilçe belediye başkan adayları 2019
  11. Eğirdir MHP belediye başkan adayı
  12. MHP Gönen belediye başkan adayı kim oldu?
  13. MHP Serinkent belediye başkan adayı 2019
  14. MHP Aksu belediye başkan adayı kim oldu?
  15. MHP Atabey belediye başkan adayı 2019

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