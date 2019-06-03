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MHP İlçe Başkanlığı kapatıldı!

MHP Genel Merkezi, Uşak Eşme İlçe Başkanlığının Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar kapatıldığını açıkladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:32
MHP İlçe Başkanlığı kapatıldı!

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "Uşak ili Eşme ilçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır" denildi.

MHP, Eşme İlçe Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu. MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy'un ayağından vurulmasının ardından olayla ilgili MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:32
  1. Uşak
  2. MHP
  3. Eşme İlçe Başkanlığı
  4. Kapatma kararı
  5. açıklama

YORUM YAZ

  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc32 dk önce
    Aynı hassasiyeti terör örgütlerine de yapsanız, birisi bacağından vuruluyor bu işlem yapılıyor, diğeri ülkeyi bölmek istiyor,askerimize,polisimize,halkımıza kurşun yağdırıyor, savcılar uyuyor ,pardon tırsıyor.YAZIK!

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