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MHP İl Başkanı Avşar’dan Kızılay’a ziyaret

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve il yönetimi, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu’yu ziyaret ederek bir süre istişare etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
MHP İl Başkanı Avşar’dan Kızılay’a ziyaret

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve il yönetimi, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu’yu ziyaret ederek bir süre istişare etti.


Malatya Kızılay Şubesi olarak Malatya’ya üç yatırım planladıklarını dile getiren Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, "Vagon fabrikasının yerini Türk Kızılay olarak aldık ve devir işlemleri Kızılay adına yapılmıştır. Türk Kızılayı olarak buraya konteyner çelik imalat fabrikası ve lojistik merkez yapılacak. Çalışmalar devam etmekte ve en kısa sürede inşaata başlanılacak" ifadelerini kullandı.


Ağır Hasta Bakım Merkezi hakkında da bilgi veren Başkan Soylu, "İnönü Üniversitesi ile ortak yapılması planlanmakta ve ilk çalıştay çeşitli üniversite hocalarının katılımları ile gerçekleşmiş olup çalışmalar devam etmektedir. 5 bin kişilik aş evi planlaması yapılmış ve bu konu hakkında da çalışmaların titizlikle sürmektedir" dedi.


MHP Malatya İl Başkanı Avşar ise, "Yıllardan beri Malatya’ya hizmeti kendisine düstur edinen Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve ekibinin yapacağı hayırlı hizmetlerde yanlarında olduklarımızı bilmelerini isterim. Vagon fabrikasının Kızılay’a devri konusunda ve burada istihdam edilecek Malatya’lı vatandaşlara bir nebzecikte olsa işsizlik konusunda çözüm olacağı inancındayız. Bu vesile ile Başkan Soyluya bugün itibariyle hem hayırlı olsun ziyareti, hem de devasa işler için MHP’nin her zaman yanında olduğunu belirtmek amacıyla buradayız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13
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