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Aktüel

MHP İl Başkanı Alıcık: Özveri ve fedakarlığın diğer adı Baba’dır

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Babalar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Özveri ve fedakarlığın diğer adı babadır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 14:47:41 -
MHP İl Başkanı Alıcık: Özveri ve fedakarlığın diğer adı Baba’dır

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Babalar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Özveri ve fedakarlığın diğer adı babadır" dedi.


Evin direği olarak adlandırılan babalığın önemli bir sorumluluk olduğunu kaydeden Başkan Alıcık, "Babalık aslında özveri ve fedakarlık isteyen bir değerin ünvanıdır. Babalık; annelik gibi yüce bir duygu, umut ve güven veren manevi bir sığınaktır. Türk aile yapısının temel direği, koruyup gözeteni, kol kanat geren şüphesiz ki babalarımızdır. Ömrünü evlatlarının iyi yetişmesine, mutlu ve huzurlu olmasına adayan babalarımız hangi yaşta olursak olalım arkamızda duran yegane güçtür. Babalarımızın kıymetini bilelim, nefes aldığımız müddetçe onlara ‘öf’ bile demeyelim. Bu vesile ile şehitlerimizin muhterem babaları başta olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyor, ebediyete intikal edenlere Rabbim’den rahmet diliyor, muhterem babalarımızı saygı ve minnetle anıyor, sağlıklı huzurlu ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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