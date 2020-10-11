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Aktüel MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Isparta'da konuştu:
Aktüel

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Isparta'da konuştu:

"Geçen gün Kılıçdaroğlu, 'Sayın Devlet Bahçeli erken seçim ilan etsin' diyor. Bunu duyunca güldük. Zannederim Kılıçdaroğlu, alzaymır hastalığına tutulmuş. Sayın liderimiz, buna ilişkin partimizin tutumunu defalarca söyledi"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 19:55:30 -
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Isparta'da konuştu:

ISPARTA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Geçen gün Kılıçdaroğlu, 'Sayın Devlet Bahçeli erken seçim ilan etsin' diyor. Bunu duyunca güldük. Zannederim Kılıçdaroğlu, alzaymır hastalığına tutulmuş. Sayın liderimiz, buna ilişkin partimizin tutumunu defalarca söyledi." dedi.

Akçay, MHP Isparta İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde, MHP'nin çok partili siyasi hayatta çok önemli özellikleri olduğunu söyledi.

Parti olarak bakış açılarını dün, bugün ve yarın çerçevesinde değerlendirdiklerini belirten Akçay, o yüzden MHP'nin teşhislerinin, diğer siyasi partilerin teşhislerine ve öngörülerine göre çok daha isabetli ortaya çıktığını aktardı.

Her zaman kendi gündemlerine baktıklarını söyleyen Akçay, şunları kaydetti:

"Kendi gündemimize hakim olduğumuz için de o gündemi hakim kılmaya çalışırız. 51 yıllık tarihimizde bu durum yüzlerce örnekleriyle doludur. Geçen gün Kılıçdaroğlu, 'Sayın Devlet Bahçeli erken seçim ilan etsin' diyor. Bunu duyunca güldük. Zannederim Kılıçdaroğlu, alzaymır hastalığına tutulmuş. Sayın liderimiz, buna ilişkin partimizin tutumunu defalarca söyledi. Kılıçdaroğlu bu söylemleriyle kendi gündemlerini oluşturmak istiyor. Bizim Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz, bir kahvehaneye gitsin, sıfır bir kağıt açtırsın. İskambil oynarken de yana otursun, yancılık yaparken bir taraftan da 2023 seçimlerine kadar sembolik cumhurbaşkanı arayışlarına devam etsin."

Akçay'ın konuşmasının ardından yapılan oylamada, elektrik akımına kapılması sonucu yaralandığı için hastanede tedavisi süren Nail Bayram'ın yerine göreve getirilen Basri Sönmez, MHP Isparta İl Başkanı seçildi.

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