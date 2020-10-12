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Aktüel MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Ermenistan saldırısı insanlık suçudur"
Aktüel

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Ermenistan saldırısı insanlık suçudur"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 12:15:06 -
MHP Grup Başkanvekili Bülbül: "Ermenistan saldırısı insanlık suçudur"

SAKARYA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırmasına ilişkin, "Çatışma bölgesinde bulunmayan Gence'de bir apartmanın hedef alınarak, 9 sivilin hayatını kaybettiği, 39'unun da yaralandığı bu saldırı, insanlık suçudur. Savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın geçici ateşkesi ihlal ederek, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye yönelik saldırısını şiddetle kınadığını ve lanetlediğini bildiren Bülbül, şunları kaydetti:

"Çatışma bölgesinde bulunmayan Gence'de bir apartmanın hedef alınarak, 9 sivilin hayatını kaybettiği, 39'unun da yaralandığı bu saldırı, insanlık suçudur. Savaş suçudur. Yüz yıl önce Anadolu'da, otuz yıl önce Karabağ ve Hocalı'da, çocuk, kadın, yaşlı demeden Müslüman-Türk'ü katleden Taşnak canilerinin kini, nefreti ve acımasızlığı aynen devam etmektedir. Uluslararası kamuoyu katledilen masum Müslüman-Türk olunca, yine kör, yine sağır, yine dilsiz. Türk'e karşı insaf yok, merhamet yok, adalet hiç yok. Hal böyle iken sahada Ermeni işgali bitmeden, masada hiçbir şekilde netice alınamayacaktır. Azerbaycan ordusu azim ve kararlılıkla bu neticeyi temin etmeye muktedirdir."


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