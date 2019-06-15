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MHP grubundan imarda yükseklik eleştirisi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ile Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Mehmet Yıldız, Eskişehir Yolu üzerinde (13911 ada, 9-10 parsel-eski Togo arazisi) yapımı süren ve yaklaşık yüzde 90’ı tamamlanan binanın ‘imara uygun olmadığı’ gerekçesiyle Meclis’e önerge verdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:58
MHP grubundan imarda yükseklik eleştirisi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ile Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Mehmet Yıldız, Eskişehir Yolu üzerinde (13911 ada, 9-10 parsel-eski Togo arazisi) yapımı süren ve yaklaşık yüzde 90’ı tamamlanan binanın ‘imara uygun olmadığı’ gerekçesiyle Meclis’e önerge verdi. Acilen yeni bir karar alınarak rant imarının giderilmesi ve yapılaşmanın hemen durdurulması taleplerinin yer aldığı önerge, İmar Komisyonu’na sevk edildi.


Ilıkan’ın açıklaması


MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, konuyla ilgili şunları söyledi:


“Söz konusu alan ilk olarak 15 Temmuz 2016’da Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geldi. O tarihte, emsal 2.5 talep ediliyor, Meclis’ten ise emsal 2.1 kararı çıkıyor. Ardından alanla ilgili itirazlar ve açılan davalar neticesinde imar planı iptal ediliyor. Son olarak da 12 Ağustos 2018’de yeniden Meclis gündemine gelen bu alan emsal 1.5 olmak kaydıyla karara bağlanıyor. Bu alanda yükselen binanın inşaat durumu, olması gereken imar uygunluğunu çoktan aşmıştır. Bu alanla ilgili imar kararının bir an önce alınması, buradaki rant imarının giderilmesi gerekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, geçmişte defalarca yüksek katlı yapılardan, gökdelenlerden, imar yoğunluğundan rahatsız olduğunu dile getirmiştir. Sayın Yavaş’ı derhal, söz konusu inşaatla ilgili yeni bir karar almaya davet ediyorum.”


Netleşme için önerge


Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Mehmet Yıldız da konuyla ilgili, olarak “Konu şu an muallakta gibi görünüyor. Bunun netleşmesi için bu önergeyi veriyoruz. Mahkeme kararı, Meclis kararları, FETÖ iddiaları var; bunların netleşmesi lazım. Hem Ankara halkı hem de yatırımcı bakımından. Meclis kararına rağmen inşaat devam ediyor. Dikey yapılaşmayla ilgili demeçleri de olmuştu mevcut Belediye Başkanımızın. Bu konuları netleştirmek; bir Meclis kararı varsa izin vermemek lazım. Meclis hepimizin. Alınan bir karara rağmen bu yapı devam ediyorsa, bu konuyu sorgulamak lazım. Bunu Ankara halkı adına sorguluyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:58
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