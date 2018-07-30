MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'gaf' açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında kabul etti.

Bahçeli’ye TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın eşlik etti.

"Herkes ayağını denk alsın"

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Koray Aydın’ın ‘Liderimiz Devlet Bahçeli’ gafı ile ilgili, “Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek bir tarzda gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler” dedi.

"Hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır"

Bahçeli, İyi Parti’de kopmaların olabileceği yönündeki iddialar hakkında, “Kopmalar olur mu, olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır” diye konuştu.