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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır."

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:29
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır."
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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:29
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