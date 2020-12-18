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Aktüel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak"
Aktüel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:58:45 -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak"
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