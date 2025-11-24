MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında öğretmenlerin millet ve medeniyet varlığının asıl gücü ve güvencesi olduğunu vurgulayarak, tüm öğretmenleri tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajına, "Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır" notunu ekledi. Medeniyetin, bir milletin müşterek çabasıyla ortaya çıkan sürdürülebilir yüksek seviyenin tanımı olduğunu belirten Bahçeli, Türk-İslam medeniyetinin esaslarının kalem, kelam ve kitap olduğunu hatırlattı.
YAŞAYAN MEDENİYET VE MİLLET VARLIĞIMIZIN ASIL GÜCÜ VE GÜVENCESİ ÖĞRETMENLERİMİZDİR
Devlet Bahçeli, mesajında öğretmenlerin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir. Muhterem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, görevini sabır ve sağduyuyla ifa eden tüm öğretmenlerimize başarı dileklerimle birlikte sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Eğitim
