  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Mustafa Kemal örneği gündem oldu! “10 kilometre öteye…”

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Komisyon İmralı’ya gidiyor! Külliye’den ilk yorum geldi: “Fikri provokasyon” vurgusu

Katil Netanyahu, ateşkes anlaşmasını yok saydı: Lübnan ve Gazze’ye vurmaya devam edeceğiz

Bakanlık harekete geçti! İnanç ve değerlere hakaret eden ürün satışa sunulmuş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Rize’de konuştu! Konuşma yaptığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntısı

Erdoğan’dan G20’de tarihi Filistin yorumu: 1967 sınırları olmadan küresel barış mümkün değil

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak hamle geldi! Zelenski barış temsilcilerini seçti İşte o ülkeler…

Türkiye’nin lojistik hamlesinde yeni aşama! Bakan Uraloğlu 9 projeyi açıkladı!

Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi
Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı
Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında öğretmenlerin millet ve medeniyet varlığının asıl gücü ve güvencesi olduğunu vurgulayarak, tüm öğretmenleri tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajına, "Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır" notunu ekledi. Medeniyetin, bir milletin müşterek çabasıyla ortaya çıkan sürdürülebilir yüksek seviyenin tanımı olduğunu belirten Bahçeli, Türk-İslam medeniyetinin esaslarının kalem, kelam ve kitap olduğunu hatırlattı.

 

YAŞAYAN MEDENİYET VE MİLLET VARLIĞIMIZIN ASIL GÜCÜ VE GÜVENCESİ ÖĞRETMENLERİMİZDİR

 

Devlet Bahçeli, mesajında öğretmenlerin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir. Muhterem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, görevini sabır ve sağduyuyla ifa eden tüm öğretmenlerimize başarı dileklerimle birlikte sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

On binlerce öğretmenin gözü kulağı burada! Atama kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu
On binlerce öğretmenin gözü kulağı burada! Atama kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Eğitim

On binlerce öğretmenin gözü kulağı burada! Atama kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

Binlerce öğretmen adayına müjdeli haber
Binlerce öğretmen adayına müjdeli haber

Aktüel

Binlerce öğretmen adayına müjdeli haber

15 bin öğretmen için son gün!
15 bin öğretmen için son gün!

Aktüel

15 bin öğretmen için son gün!

Öğretmenler Günü’nde anlamlı ziyaret! Şehit Öğretmenler Abidesi doldu taştı
Öğretmenler Günü’nde anlamlı ziyaret! Şehit Öğretmenler Abidesi doldu taştı

Eğitim

Öğretmenler Günü’nde anlamlı ziyaret! Şehit Öğretmenler Abidesi doldu taştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı: "Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı: "Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı”

Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni Semra Acar anlattı: "Hakikaten lider olarak doğmuş bir evlattı”

Yarın okul tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
Yarın okul tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Eğitim

Yarın okul tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23