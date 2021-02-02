  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır'
Siyaset

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ana yasa tartışmalarına yönelik açıklamasında 'Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 16:07:00 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır'

Bahçeli'nin açıklamaları:

"Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir."

"PKK'yla anayasa hazırlık masası kuranların savruldukları yanlış yoldan dönmeleri millete ve demokrasiye sadakatin gereği, yeni anayasa yazımı konusunda irade beyanları ise samimiyetlerin testidir."

"Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşen demokratik görevleri çekinmeden yerine getirecektir." 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alenen duyurdular... İsrailli arkeologlardan çığır açacak cami keşfi! Peygamberimiz...
Gündem

Alenen duyurdular... İsrailli arkeologlardan çığır açacak cami keşfi! Peygamberimiz...

İsrailli arkeologlar, ülkenin kuzeyinde yer alan Tiberya şehrindeki gölün kenarında, Mescid-i Aksa ve Şam Emevi Cami'nden çok daha eski, Pey..
Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!
Spor

Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!

Galatasaray, 18 yaşındaki oyuncusu Erencan Yardımcı’yı 4,2 milyon TL’ye Eyüpspor’a sattı. Transfer sosyal medyada oldukça ses getirirken, Ey..
İsrail F-35'leri peş peşe o ülkeye girdi
Dünya

İsrail F-35'leri peş peşe o ülkeye girdi

İsrail, Lübnan'a yönelik ihlallerine devam ediyor. İsrail'e ait F-35 uçakları, Lübnan hava sahasına girdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay