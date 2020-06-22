MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sınırlarımızda yıkım müteahhitliğine heveslenmek skandal bir tertiptir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye ve tüm dünya, koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya’da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir." dedi.