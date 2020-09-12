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Aktüel MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir."
Aktüel

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir."

Yeniakit Publisher
2020-09-12 15:03:43 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir."
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