MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terörsüz Türkiye süreci devlet aklının projesidir

Milliyetçi hareket Partisi’nin Tekirdağ Hürriyet Mahallesi'ndeki il başkanlığı binasının açılış törenine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecine değindi.

Terörsüz Türkiye için ortaya konulan çalışmaların, kararlılığın ve istikametin önemine vurgu yapan Yalçın, "MHP, Terörsüz Türkiye olgusuna ayrı bir önem vermektedir. Bizce Terörsüz Türkiye devlet aklıdır, mantığında da temelinde de devletin aklı yatmaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız tarafından keskin ve kesin ifadelerle bir devlet projesi haline getirilmiştir" diye konuştu.

GERİ DÖNÜLEMEZ NOKTADAYIZ

Yalçın, Terörsüz Türkiye sürecinin toplumun temellerini sağlamlaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son gelişmelerle bizim ümidimiz, terörsüz bir Türkiye gerçeğini hep birlikte göreceğiz, hep birlikte yaşayacağız. Bunu Cumhur İttifakı olarak çözeceğiz. Ancak bizler bunu yaparken muhalefet partilerinin bu konuyu ciddiye almaksızın veya rol çalmak suretiyle farklı bir davranış içerisinde olması memleketimizin, ülkemizin, Türk siyasetinin geleceği açısından oldukça vahim bir durumdur.

Onları, bu gerçeği Türkiye'nin yaşaması uğrunda katkı vermeye davet ediyoruz. Çünkü alınan mesafe önemlidir. Gerçekten de artık geri dönülmez bir noktadayız. Sonuna kadar da bu projenin gerçekleştirilmesi uğrunda liderimiz başta olmak suretiyle her kademedeki dava arkadaşlarımızla bunun mücadelesini vereceğiz."

MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de il binasının hayırlı olmasını diledi. Yalçın ve katılımcılar, kurdele kesiminin ardından binayı gezdi.