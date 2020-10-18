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Aktüel MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu:
Aktüel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu:

"Partimiz ve saygı değer liderimizin ortaya koyduğu politikalarla büyük toyumuzu ve kongremizi gerçekleştirip, 2023 vizyonuna ulaşma uğrunda her türlü çabayı sarf edeceğiz" - "MHP'nin görüş ve düşünceleri nettir, açıktır. Cumhur İttifakı çerçevesinde 2023 idealine ulaşma hususunda bütün Türkiye genelinde yaptığımız kongreler, bu amaca hizmet edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 14:20:08 -
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın partisinin Antalya İl Kongresi'nde konuştu:

ANTALYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 14 Mart 2021'de yapılması planlanan büyük kurultayına hemen hemen hazır hale geldiklerini belirterek, "2023 vizyonuna ulaşma uğrunda her türlü çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Semih Yalçın, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen MHP Antalya İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nin divan başkanlığını yaptı.

Türkiye genelinde 9 Ağustos'tan bu yana 53 il ve 901 ilçe kongresini gerçekleştirdiklerini kaydeden Yalçın, "14 Mart 2021 tarihinde yapacağımız büyük toyumuza, büyük kurultayımıza hemen hemen hazır hale geldik." diye konuştu.

Kongrelerin 2023 vizyonlarına ulaşma açısından önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Partimiz ve saygı değer liderimizin ortaya koyduğu politikalarla büyük toyumuzu ve kongremizi gerçekleştirip, 2023 vizyonuna ulaşma uğrunda her türlü çabayı sarf edeceğiz. MHP'nin görüş ve düşünceleri nettir, açıktır. Cumhur İttifakı çerçevesinde 2023 idealine ulaşma hususunda bütün Türkiye genelinde yaptığımız kongreler, bu amaca hizmet edecektir. Bu anlayış içerisinde Türkiye'nin geleceğinin çok daha iyi olacağı, beka konusundaki problemlerin mutlak surette halledileceği kanaatindeyiz. Biz, Türk milleti için varız. Bu aziz milletin hizmetkarıyız. Türk milletinin kalkınabilmesi ve müreffeh hale gelebilmesi için her türlü tedbiri almaya, her türlü fedakarlığı göstermeye hazırız."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter tarafından okundu.

Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyulan kongrede, her bir konuşmacıdan sonra kürsü ile mikrofon görevliler tarafından dezenfekte edildi.

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun'un tek aday olduğu kongreye, aralarında AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda davetli ile parti üyeleri katıldı.

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