MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: “MHP aleyhinde sürekli yalan haber üretilmekte, gerçekler saptırılmaktadır”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ”Senelerdir kendini Milliyetçi-Ülkücü camianın sesi ve temsilcisi gibi göstermeye çabalayan fitneçağ mevkutesi, son günlerde MHP’nin siyaset gündemine damgasını vurması üzerine yalan ve iftira kampanyalarına hız vermiştir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, bir gazetenin partileri hakkında sürekli yalan haberler ürettiğini savunarak, “Fitneçağ tarafından MHP aleyhinde sürekli yalan haber üretilmekte, gerçekler saptırılmaktadır. Bu gazete parçasının bazı köşe yazarları da mesleki sorumluluk ve ciddiyeti bir kenara bırakıp partimize ve genel başkanımıza yönelik iftiralarla tetikçilik yapmaktadır. MHP’ye yakın görünmekle birlikte her serlevhası MHP camiasında fısk ve fücuru teşvik eden, her haber ve yazısı fitne ateşini körükleyen bu gazete taslağının CHP-HDP destekçisi medyayla flörtü ’gaflet, dalalet hıyanet, şer ve entrikada iş birliği’ne dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Yalçın, “MHP ile bölücü başını aynı çizgide göstermenin bir insanın akıl salabetini tamamen yitirmesi icap eder ki söz konusu iddia bunun delili gibi durmaktadır. Bilinmelidir ki fitneçağ, ne Milliyetçi Ülkücü Hareket’in sözcüsü ne de Ülkücü vicdanın sesidir. Bilakis nifakın, bölünmenin ve ayrışmanın basındaki temsilcisidir” açıklamasını yaptı.