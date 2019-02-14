MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu: “Cumhur ittifakının en yüksek oyu alması için ne gerekiyorsa yapacağız”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, beraberindeki MHP İnegöl İlçe Teşkilatı ile birlikte Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti. Bugün 16.00’da Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Cumhur İttifakının adayı olarak Sayın Başkana hem seçim çalışmalarının başlangıcında başarılar dilemek hem de desteklerimizi sunmak için geldik. İnegöl’de ve Bursa’da Allah’ın izniyle en yüksek oyu Cumhur İttifakının alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu gayret ve bu anlayış içerisinde iki parti omuz omuza mücadelemizi yürüteceğiz. Allah’ın izniyle 1 Nisan günü Cumhur ittifakı hem Bursa’da hem Türkiye’de galip çıkacaktır” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün yapılan bu ziyaretten dolayı çok mutlu olduğumu, onur duyduğumu, şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabi ki siyasi büyüklerimiz bir karar verdiler ve geçmişte de yine Cumhur İttifakı altında oluşan ittifak şehrimizde de gerçekleşmiş oldu. Bundan dolayı da teşkilatlar olarak bizlere düşen daha fazla çalışmak ve beraberinde en iyi sonucu elde edebilmek, tabi sonrasında da en güzel ve doğru şekilde vatandaşımıza hizmet etmek olacak. Ben bu ziyaret için tekrar teşekkür ediyorum. Yapılan ittifakın da hem şehrimize hem ülkemize hem de milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.