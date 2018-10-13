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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Kemalizm Batının uydurmasıdır

Halk TV'de katıldıkları programda Devlet Bahçeli'ye yönelik ağır hakaretlerde bulunan Uğur Dündar ileYılmaz Özdil'e zehir zemberek sözlerle tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,"Türkiye’de Kemalizm ve ulusalcılık gibi yakıştırmaların arkasına gizlenen; Cumhuriyet düşmanlığıdır, kripto aidiyet ve mensubiyet inkârcılığıdır. Son zamanlarda bu inkârcı anlayışı körükleyen iki isimden biri Uğur Dündar diğeri ise Yılmaz Özdil’dir. Kemalizm diye bir ideoloji bulunmadığı gibi, Atatürk milliyetçiliği diye bir milliyetçilik de yoktur. Kemalizm, adı üzere Türklük realitesini görmezden gelen Batılı düşünürlerin uydurmasıdır." ifadelerini kullandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 21:20
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Kemalizm Batının uydurmasıdır

Azılı namaz düşmanı Uğur Dündar ile Mustafa Kemal istismarıyla cebini dolduran Yılmaz Özdil'in Halk TV'de katıldıkları programda, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik ağır hakaretlerde bulunmalarına tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Türkiye’de Kemalizm ve ulusalcılık gibi yakıştırmaların arkasına gizlenen; Cumhuriyet düşmanlığıdır, kripto aidiyet ve mensubiyet inkârcılığıdır. Son zamanlarda bu inkârcı anlayışı körükleyen iki isimden biri Uğur Dündar diğeri ise Yılmaz Özdil’dir." ifadelerini kullandı.

'Kemalizm Batılıların uydurmasıdır'

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin evladı ve kıymetidir. Kimsenin babasının mirası değildir. 1938’den beri Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil gibi inkılap yobazlığı yapanların Atatürk’ün aziz hatırasını tahrif etmekten vazgeçmeleri gerekir." ifadelerini kullanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın,  "Kemalizm diye bir ideoloji bulunmadığı gibi, Atatürk milliyetçiliği diye bir milliyetçilik de yoktur. Kemalizm, adı üzere Türklük realitesini görmezden gelen Batılı düşünürlerin uydurmasıdır." dedi.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 21:20
  1. Uğur Dündar
  2. Semih Yalçın
  3. Yılmaz Özdil
  4. Devlet Bahçeli
  5. MHP
  6. Halk TV

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