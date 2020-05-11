MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan Engelliler Haftası açıklaması:

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "MHP olarak, liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 'her engel aşılmak için vardır' anlayışıyla hareket ediyor, engelleri kaldırmak üzere güçlü ve etkin politikalar geliştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Depboylu, Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bu haftanın, özel durumları sebebiyle yaşamda karşılarına çıkan sayısız engelle mücadele etmek mecburiyetinde kalan engellilerin sorunlarına dikkati çekmek, bu sorunlara çözüm üretmek ve hassasiyet geliştirmek maksadıyla seçilmiş özel bir hafta olduğunu belirten Depboylu, hayatın her insanın karşısına yaşamı boyunca birçok engel çıkaracağına işaret etti.

Depboylu, her insanın yaşamına devam etmek için bu engellerle mücadele ettiğini vurgulayarak, kimi zaman engelleri kaldırmayı, kimi zaman aşıp geride bırakmayı başarırken, kimi zaman da kabullenmeyi öğrendiğini, her engelin yaşam sınavının bir parçası, büyümenin ve olgunlaşmanın değerli birer aracı olduğunu vurguladı.

- "Engel bireyde değil koşullardadır"

Talihsiz bir kaza, kasıtla oluşmuş bir yaralanma, bir hastalık veya başa gelebilecek herhangi bir olayın, sağlıklı bir insanın yaşamını zorlaştıracak engellere sebebiyet verebileceğine dikkati çeken Depboylu, tüm dünyanın hızla yayılarak insanların yaşamını tehdit eden bir salgın hastalıkla mücadele ettiğini hatırlattı. Depboylu, şunları kaydetti:

"Salgın hastalık nedeniyle deneyimlediğimiz bu süreç, belki de birçok engellinin yaşadığı hareket sınırlılığı yani özgürce hareket edebilme şansının olmamasını herkese farklı da olsa bir şekilde yaşatarak hepimizi empati kurma deneyimine zorlamıştır. Bedensel veya zihinsel bir engeli yokken dahi bu sınırlılığı yaşamak zorunda kalanlar, aynı süreci engelleriyle yaşamak zorunda kalan bireylerin ve onlara gözü gibi bakan kıymetli ailelerinin ne kadar zorlanabileceklerini de düşünmeli ve hatırlamalıdırlar. Engel bireyde değil, özel gereksinimi olan bireyin yaşamını sürdürmesine uygun hale getirilmeyen koşullardadır düşüncesi ile hareket etmek gerekmektedir. Böylece ülke olarak, bir bütün olduğumuzu, her sorun veya engeli birlikte aşma iradesine sahip olduğumuzu bir kez daha teyit etmek yerinde olacaktır.

MHP olarak, liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin 'her engel aşılmak için vardır' anlayışıyla hareket ediyor, engelleri kaldırmak üzere güçlü ve etkin politikalar geliştirmeye devam ediyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle, tüm özel gereksinimi olan vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyor, sağlıklı, mutlu ve güzel yarınlar diliyoruz."



