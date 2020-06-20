MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan "Babalar Günü" mesajı

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, babalığın zor olduğunu belirterek, "Baba evin direğidir, her zaman güçlü olmak durumundadır. Evin, yurdun bir diğer adı baba ocağıdır. Bu ocakta ateşi diri ve kontrollü tutmak sabır, sebat, inanç ve adanmışlıkla mümkündür." ifadelerini kullandı.

Depboylu, "Babalar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin çağlar boyu devam eden toplumsal ve kültürel yapısında ailenin, kutsal ve devlet yapısının temel unsuru olduğunu belirtti.

Evlenme ve yuva kurmanın devletin temeli, ailenin ise millet varlığının istinatgahı niteliği taşıdığını ifade eden Depboylu, huzurlu ailelerin, huzurlu milletin habercisi ve güvencesi olduğunu kaydetti.

Ailenin soyun devam ettiği, toplumsal yapının ayakta durabilmesi için dünyaya gelen yeni kuşaklara kültürel aktarımın gerçekleştiği, bireyin karakter gelişimini tamamladığı ve toplumsal rollerine hazırlandığı yuva olduğunu vurgulayan Depboylu, böylesine önemli ve kutsal görevi anne ve babaların üstlendiğine işaret etti.

Babalığın zor olduğunu kaydeden Depboylu, şu görüşlerini paylaştı:

"Zira onun hem ailesine hem de topluma karşı sorumlulukları vardır. Baba evin direğidir, her zaman güçlü olmak durumundadır. Evin, yurdun bir diğer adı baba ocağıdır. Bu ocakta ateşi diri ve kontrollü tutmak sabır, sebat, inanç ve adanmışlıkla mümkündür. Baba, ailenin geçiminden sorumlu olan kişi; ailesinin her ferdini korumak ve kollamak, yarınları düşünmek, hesabını doğru tutmak, adımlarını doğru atmak zorunda olan gizli kahramandır. Evlatlarının ruhen ve bedenen sağlıklı şekilde var olması ve gelişmesi için sorumluluk alan, milli ve manevi değerleri hem yaşayarak hem de yaşatarak evlatlarına aktaran, koruyuculuk ve bilgeliğin timsali, ataların simgesidir baba."

Babaların, aile yaşamında disiplin oluşturma, kuralları belirleme, kuralları uygularken adaleti gözetmenin yanı sıra şefkatli ve merhametli davranma sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Depboylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk töresinde baba, tüm bu sorumlulukları yerine getirirken eşine, evdeşine saygı gösteren, onu yücelten, sözlerine ve kararlarına değer veren ve bu davranışlarla evlatlarına saygıyı, sevgiyi, aile olmayı öğreten atadır. Yeri geldiğinde evini, yeri geldiğinde yurdunu canı pahasına koruyan, vatanı uğruna evlat kaybeden, şehit düşen evladını uğurlarken 'Bu ezan ve bayrak, necip milletin omuzunda yücelmeye devam edecek. Benim oğlum peygamberlerin yanında olan şehadet makamına ulaştı. Doğduğunda rabbim bizi şereflendirmişti, şehit olarak ölümüyle de yine şereflendirdi. Bunun için ben rabbimin hükmüne boyun eğdim. Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz, milletimiz, vatanımız sağ olsun.' diyebilecek kadar onurlu ve dik durabilen babaların ocağıdır bu vatan. Aileyi ayakta tutan en temel duygu sevgi, aile fertleri arasındaki karşılıklı anlayış ve saygıdır. Tüm ailelerimiz ancak böylesi bir sevgi, hürmet ve muhabbet zemini üzerinden huzur bulacak, şiddet ve nefret, merhamet ve şefkatle aşılacaktır. Bu duygu ve düşünce ikliminde başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, eşleri ve evlatları ile birlikte nice mutlu yıllar yaşamalarını temenni ediyoruz."