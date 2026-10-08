MHP Gaziantep Teşkilatında Yeni Dönem! Başkan Kılıç’ın A Takımı Belli Oldu

MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, partinin vizyonunu ve kentin her bir noktasına ulaşmayı hedefleyen stratejik eylem planını içeren bir açıklama yayımladı.



Kadrosunu kentin sosyo-ekonomik dinamiklerine göre şekillendiren MHP Gaziantep İl Teşkilatı; sanayiden tarıma, hukuktan Ar-Ge çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede görev dağılımı yaparak sahadaki varlığını en üst seviyeye çıkarmayı palnlıyor.

"Sıkılmadık El, Girilmedik Gönül Bırakmayacağız"

Yeni İl Divan Kurulu’nun belirlenmesinin ardından, teşkilatın sahaya yönelik vizyonunu paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin çizdiği hedefler doğrultusunda gece gündüz çalışacaklarının altını çizdi.





Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Kılıç, "Genel Merkezimizin ‘Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda’ vizyonu doğrultusunda, şanlı geçmişimizin ulu ruhunu bağrımızda harmanlayıp tek bir vücut halinde geleceğe yürüyoruz. Yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan hiçbir neferimiz durmayacak, duraksamayacaktır. Gazi şehrimizin en uzak köyünden en merkez mahallesine kadar her bir sokağında, her bir hanesinde Üç Hilal’in adaletini ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi halkımızla buluşturacağız.

Yeni kurulan İl Divan Kurulumuz, kentin iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına doğrudan katkı sunacak yetkinlikte isimlerden oluşmuştur. Gaziantep’in tüm dinamiklerini kucaklayan bu güçlü kadroyla, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimizle, kadınlarımız ve gençlerimizle omuz omuza vererek kesintisiz bir saha seferberliği başlatıyoruz. Sorunları yerinde tespit edecek, çözümleri halkımızla birlikte üreteceğiz. Toyumuz kutlu, birliğimiz ebedi olsun." ifadelerini kullandı.



İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç başkanlığında oluşturulan MHP Gaziantep İl Divan Kurulu listesi şu şekildedir:

* İl Başkanı : Mehmet Sait KILIÇ

* Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Mehmet Seydi YILMAZ

* İl Sekreteri : Emre KOÇYİĞİT

* Hukuk ve Seçİm İşlerİnden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Celalettin TERLEMEZ

* İl Muhasibi ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Bahattin KÖSE

* Basın, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Kubilay Han DEMİR

* Kadın Aile Çocuk ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Hilal SOLAK

* Sanayi ve İş İnsanlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Mustafa AKDOĞAN

* Sendikalardan ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Harun AYDIN

* Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Davut DÜNDAR

* Köy ve Mahallerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Cafer BULUT

* Dernek, Vakıflar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Ahmet Murat KARAGÜLLE

* Esnaf, Sanatkar ve Esnaf Odalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Cuma AKKULU

* Ar-Ge Stratejiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Abdulkadir MERCANOĞLU

* Sosyal Faaliyetlerden ve Sosyal Projelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Abdullah GÜLSOY

* Tarım ve Hayvancılıktan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Halfe YİĞİT

* Turzimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Murat EKİNCİ

* Ekonomiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı : Bülent KAYA

Gaziantep Karış Karış Taranacak

MHP Gaziantep İl Teşkilatı bünyesinde oluşturulan tüm birimlerin çalışma sahaları ve hedefleri şu şekilde planlanmıştır:

Teşkilat İşleri Başkanlığı, parti içi koordinasyonu en üst düzeye çıkararak il ve ilçe teşkilatları arasındaki bağı güçlendirecektir. Seçim süreçlerine ve saha çalışmalarına yönelik insan kaynağı planlamasını yürütecektir.



İl Sekreterliği, teşkilatın kurumsal hafızasını koruyarak resmi yazışma, arşivleme ve idari süreçlerin eksiksiz yürütülmesini üstlenecektir. Birimler arası bilgi akışının hızlanmasını sağlayacaktır.



Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı, seçim güvenliğine yönelik hukuki altyapıyı şimdiden hazırlayacaktır. Vatandaşların ve teşkilatın karşılaştığı hukuki süreçlerde rehberlik görevini yürütecektir.





İl Muhasipliği ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, teşkilat bütçesinin şeffaf yönetimini sağlarken, aynı zamanda vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini dinleyecek doğrudan bir köprü vazifesi görecektir.



Basın, Medya ve Tanıtım Başkanlığı, partinin sahadaki çalışmalarını, projelerini ve vizyonunu kitle iletişim araçları ve dijital medya üzerinden kamuoyuna en doğru ve hızlı şekilde aktaracaktır.



Kadın, Aile, Çocuk ve Engelliler Başkanlığı, toplumun temeli olan aile yapısını korumaya yönelik projelere odaklanacaktır. Dezavantajlı bireylerin ve kadınların toplumsal hayata katılımını artıracak saha ziyaretleri gerçekleştirecektir.



Turizm Başkanlığı, Gaziantep’in tarihi, kültürel ve gastronomi değerlerinin ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtılması için turizm sektörü temsilcileriyle ortak akıl toplantıları düzenleyecektir.



Ekonomi Başkanlığı, kentin makro ve mikro ekonomik yapısını yakından takip ederek, piyasalardaki değişimleri, maliyet artışlarını ve vatandaşın alım gücünü iyileştirmeye yönelik yerel iktisadi raporlar hazırlayacaktır.

Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyecilik hizmetlerinin kentin her noktasına adil ve üretken bir anlayışla ulaşmasını denetleyecektir. Yerel yönetim vizyonunun sahada hayat bulmasını sağlayacaktır.



Dernek, Vakıflar ve STK Başkanlığı, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli temas halinde olarak ortak projeler geliştirecektir. Toplumsal dayanışmayı büyütecek iş birliklerine imza atacaktır.



Sendikalar ve Kamu Kurumları Başkanlığı, memurların, işçilerin ve kamu çalışanlarının haklarını, taleplerini yakından izleyecektir. Bürokrasideki aksamaların önüne geçilmesi adına kurumlar arası iletişimi canlı tutacaktır.



Esnaf, Sanatkar ve Esnaf Odaları Başkanlığı, kentin ekonomik omurgası olan esnafın sorunlarını yerinde dinleyecektir. Esnaf odalarıyla koordineli çalışarak küçük esnafı destekleyecek yerel formüller üretecektir.



Ar-Ge Strateji Başkanlığı, sahadan toplanan tüm sorun ve talepleri bilimsel ve teknik analiz süzgecinden geçirecektir. Kentin kronikleşen sorunlarına yönelik uzun vadeli stratejik çözüm dosyaları hazırlayacaktır.

Sanayi ve İş İnsanları Başkanlığı, Gaziantep sanayisinin üretim, ihracat ve istihdam gücünü artıracak adımları takip edecektir. Sanayi odaları ve iş dünyası temsilcileriyle sürekli iletişim halinde olacaktır.



Sosyal Faaliyetler ve Sosyal Projeler Başkanlığı, toplumsal birlikteliği pekiştirecek kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler organize edecektir. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardım projelerini koordine edecektir.



Tarım ve Hayvancılık Başkanlığı, tarımsal üretimin kalbi olan kırsal bölgelerde çiftçiler ve besicilerle bir araya gelecektir. Üretim maliyetleri, sulama ve tarımsal teşvikler konusunda üreticinin sesi olacaktır.



Köy ve Mahalleler Başkanlığı, kent merkezindeki mahallelerden en uzak kırsal köylere kadar adeta bir mekik dokuyacaktır. Muhtarlarla doğrudan ortak mekanizmalar kurarak altyapı ve üstyapı eksikliklerini yerinde raporlayacaktır.



MHP Gaziantep İl Başkanlığı, yeni dönemin ve görevlendirilen tüm kadroların Gaziantep halkına ve milliyetçi-ülkücü harekete hayırlı olmasını dileyerek, tüm teşkilat birimleriyle birlikte tam zamanlı olarak sahada olacaklarını ilan etti.