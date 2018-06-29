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MHP, FETÖ’yü silmek için YÖK’ü istiyor

Erdoğan, Yeni Türkiye’nin ilk hükümeti için çalışmalarına devam ederken, bir yandan da MHP’yi de yönetime katma noktasında gelen önerileri değerlendiriyor.

29 Haziran 2018 Cuma 10:43
MHP, FETÖ’yü silmek için YÖK’ü istiyor

 

Erdoğan, Yeni Türkiye’nin ilk hükümeti için çalışmalarına devam ederken, bir yandan da MHP’yi de yönetime katma noktasında gelen önerileri değerlendiriyor. Bakanlık istemede ısrarcı olmayacağı konuşulan MHP’nin, YÖK Başkanlığı’nı istediği öğrenildi.

FETÖ terör örgütünün halen etkin olduğu öne sürülen üniversite camiasında birçok mensubunu kurban veren MHP’den bir ismin bu görev için uygun olacağını düşünen AK Parti’nin de bu talebe sıcak yaklaştığı kaydediliyor. MHP’nin YÖK başkanlığı için düşündüğü belirtilen iki ismin de bayan olması dikkat çekti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:43
  1. MHP
  2. YÖK
  3. fetö

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  • SEVİSEVİ8 sa önce
    ÇOK YANLIŞ OLUR GENÇLİĞE YÖNELİK YAPILANIP ADAMLARINA RAHATÇA KADRO AÇACAKLAR ÖNCE DİLİ HİLEYLE GEÇEN MHPLİLERİ AYIKLASINLAR ÖZELLİKLE BESYOLARDA
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