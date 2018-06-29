MHP, FETÖ’yü silmek için YÖK’ü istiyor

Erdoğan, Yeni Türkiye’nin ilk hükümeti için çalışmalarına devam ederken, bir yandan da MHP’yi de yönetime katma noktasında gelen önerileri değerlendiriyor. Bakanlık istemede ısrarcı olmayacağı konuşulan MHP’nin, YÖK Başkanlığı’nı istediği öğrenildi.

FETÖ terör örgütünün halen etkin olduğu öne sürülen üniversite camiasında birçok mensubunu kurban veren MHP’den bir ismin bu görev için uygun olacağını düşünen AK Parti’nin de bu talebe sıcak yaklaştığı kaydediliyor. MHP’nin YÖK başkanlığı için düşündüğü belirtilen iki ismin de bayan olması dikkat çekti.