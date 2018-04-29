MHP 'Erdoğan' için imza topluyor

Bu protokolde, cumhur ittifakının ne amaçla oluşturulduğu, ittifakın ilkeleri gibi hususlar detaylandırılacak. İttifak, 5 Mayıs'a kadar adayını YSK'ya bildirmek zorunda. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday göstermek için vekillerden imza toplanmaya başlandı. MHP ise önümüzdeki günlerde grup kararı ile Erdoğan'ı aday gösterecek. Bu kapsamda hazır hale getirilecek ittifak protokolü 6 Mayıs'a kadar YSK'ya teslim edecek.