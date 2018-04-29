MHP 'Erdoğan' için imza topluyor
Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP, 24 Haziran seçimlerine hazırlanmaya devam ediyor. Partiler, ittifak yaptıklarına dair ortak protokol hazırlayacak.29 Nisan 2018 Pazar 12:07
Bu protokolde, cumhur ittifakının ne amaçla oluşturulduğu, ittifakın ilkeleri gibi hususlar detaylandırılacak. İttifak, 5 Mayıs'a kadar adayını YSK'ya bildirmek zorunda. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday göstermek için vekillerden imza toplanmaya başlandı. MHP ise önümüzdeki günlerde grup kararı ile Erdoğan'ı aday gösterecek. Bu kapsamda hazır hale getirilecek ittifak protokolü 6 Mayıs'a kadar YSK'ya teslim edecek.
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