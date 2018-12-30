Milliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Çanakkale de yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Çanakkale belediye başkan adayını açıkladı. MHP Bayramiç belediye başkan adayı, MHP Biga belediye başkan adayı, MHP Ecebat belediye başkan adayı, Seben MHP belediye başkan adayı, MHP Gökçeada belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Çanakkale ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 482 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Çanakkale ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP Çanakkale ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

ÇANAKKALE BAYRAMİÇ ŞUAYİP BAŞARAN

ÇANAKKALE BİGA ENVER KOÇ

ÇANAKKALE ECEABAT ENGİN DERSE

ÇANAKKALE EZİNE ALİ TEVFİK AYTİMURER

ÇANAKKALE GÖKÇEADA ERTAN ERDOĞAN

ÇANAKKALE LAPSEKİ ADEM BALTA

ÇANAKKALE YENİCE LEVENT AKYOL

2014 Çanakkale yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ülgür Gökhan % 54.4

AK Parti adayı Mehmet Daniş % 35.9

MHP adayı Halil Rüştü Akgün % 7.3

Ayvacık belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 41

CHP % 29

MHP % 28

Bayramiç belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 39

CHP % 29

MHP % 29

Biga belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 47

AK Parti % 45

MHP % 5

Bozcaada belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 46

AK Parti % 28

DP % 22

Eceabat belediye seçim sonuçları

MHP % 36

CHP % 33

AK Parti % 29

Gelibolu belediye seçim sonuçları

CHP % 49

MHP % 25

AK Parti % 13