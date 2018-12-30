0553 313 94 23

MHP Çanakkale ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

Milliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Çanakkale de yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Çanakkale belediye başkan adayını açıkladı. MHP Bayramiç belediye başkan adayı, MHP Biga belediye başkan adayı, MHP Ecebat belediye başkan adayı, Seben MHP belediye başkan adayı, MHP Gökçeada belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Çanakkale ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

30 Aralık 2018 Pazar 18:03
MHP Çanakkale ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

Milliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Çanakkale de yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Çanakkale belediye başkan adayını açıkladı. MHP Bayramiç belediye başkan adayı, MHP Biga belediye başkan adayı, MHP Ecebat belediye başkan adayı, Seben MHP belediye başkan adayı, MHP Gökçeada belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Çanakkale ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 482 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Çanakkale ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP Çanakkale ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

ÇANAKKALE  BAYRAMİÇ ŞUAYİP BAŞARAN 

ÇANAKKALE  BİGA  ENVER KOÇ 

ÇANAKKALE  ECEABAT ENGİN DERSE

ÇANAKKALE  EZİNE ALİ TEVFİK AYTİMURER

ÇANAKKALE GÖKÇEADA ERTAN ERDOĞAN

ÇANAKKALE  LAPSEKİ  ADEM BALTA 

ÇANAKKALE YENİCE LEVENT AKYOL

2014 Çanakkale yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ülgür Gökhan % 54.4

AK Parti adayı Mehmet Daniş % 35.9

MHP adayı Halil Rüştü Akgün % 7.3  

 

Ayvacık belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 41

CHP % 29

MHP % 28

Bayramiç belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 39

CHP % 29

MHP % 29

Biga belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 47

AK Parti % 45

MHP % 5

Bozcaada belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 46

AK Parti % 28

DP % 22

Eceabat belediye seçim sonuçları

MHP % 36

CHP % 33

AK Parti % 29

Gelibolu belediye seçim sonuçları

CHP % 49

MHP % 25

AK Parti % 13

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:03
  1. Kütahya
  2. Mersin
  3. Giresun
  4. Erzincan
  5. Çankırı
  6. Aydın
  7. Afyon
  8. Adana
  9. MHP Çanakkale ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
  10. MHP Bayramiç belediye başkan adayı
  11. MHP Biga belediye başkan adayı
  12. MHP Ecebat belediye başkan adayı
  13. Seben MHP belediye başkan adayı
  14. MHP Gökçeada belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Çanakkale ilçeleri belediye başkan adayıları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle karşıladı
    1. Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle..
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    3. Yolcu minibüsüyle hafif ticari araç..
    4. "Ligin ikinci yarısından umutluyuz"
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Kuş cennetinde ördek katliamı
    7. MHP Tokat ilçe belediye başkan adayları
    8. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi..
    9. Pakistan Başbakanı Han Türkiye'ye..
    10. AK Parti'den ihraç edilmişti! MHP'den..
    11. Basketbolda maçın ardından
    12. MHP Giresun ilçeleri belediye başkan..
    13. Filipinler’de fırtına: 22 kişi..
    14. Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Hazırız
    15. MHP Çanakkale ilçe belediye başkan..
    16. Taş ocağını beyaz maske takarak..
    17. MHP Bolu ilçeleri belediye başkan..
    18. Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    19. MHP Bitlis ilçe belediye başkan..
    20. Buducnost, Dzikic ile yollarını ayırdı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!